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Дымящиеся склоны Везувия и архивные кадры из 70-х в трейлере фильма «Pink Floyd в Помпеях»

Сегодня в 17:05
Фото: Pink Floyd/YouTube

На ютуб-канале Pink Floyd опубликовали трейлер концертного фильма «Пинк Флойд в Помпеях — MCMLXXII» — восстановленной съемки 1971 года, который выйдет в кинопрокат 24 апреля.

Ролик показывает музыкантов группы, бродящих по склонам вулкана Везувия, а затем выступающих в развалинах древнего римского амфитеатра. Видео также включает кадры в студии, где артисты работали над пластинкой «The Dark Side of the Moon».

Режиссером фильма «Pink Floyd: Живой концерт в Помпеях» выступил Адриан Мабен. Он снял его на пленку 35 мм и выпустил в 1972 году. Мабен отошел от традиций создания концертных фильмов и заснял Pink Floyd без публики.

Старую запись отреставрировали — теперь ее можно будет посмотреть в качестве 4K и с обновленным, улучшенным звуком. Реставрацией картины занималась Лана Топхэм. Звук ленты переработал музыкант Стивен Уилсон.

«С тех пор как мой отец промыл мне мозги в детстве, постоянно проигрывая „The Dark Side of the Moon“, Pink Floyd были моей любимой группой. Они — мои The Beatles, глубоко укоренившиеся в моей музыкальной ДНК. Впервые я увидел „Pompeii“ на зернистой копии в местном кинотеатре. Они произвели на меня невероятное впечатление своей непринужденной и исследовательской рок-музыкой, созданной четырьмя музыкантами, которые, казалось, олицетворяли собой понятие интеллектуальной крутизны», — прокомментировал он.

В фильме можно будет услышать треки из альбома «Meddle» 1971 года и более ранние песни, такие как «A Saucerful of Secrets» и «Set the Controls for the Heart of the Sun».

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