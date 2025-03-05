Дымящиеся склоны Везувия и архивные кадры из 70-х в трейлере фильма «Pink Floyd в Помпеях»

«С тех пор как мой отец промыл мне мозги в детстве, постоянно проигрывая „The Dark Side of the Moon“, Pink Floyd были моей любимой группой. Они — мои The Beatles, глубоко укоренившиеся в моей музыкальной ДНК. Впервые я увидел „Pompeii“ на зернистой копии в местном кинотеатре. Они произвели на меня невероятное впечатление своей непринужденной и исследовательской рок-музыкой, созданной четырьмя музыкантами, которые, казалось, олицетворяли собой понятие интеллектуальной крутизны», — прокомментировал он.