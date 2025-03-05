Дымящиеся склоны Везувия и архивные кадры из 70-х в трейлере фильма «Pink Floyd в Помпеях»

На ютуб-канале Pink Floyd опубликовали трейлер концертного фильма «Пинк Флойд в Помпеях — MCMLXXII» — восстановленной съемки 1971 года, который выйдет в кинопрокат 24 апреля.
Ролик показывает музыкантов группы, бродящих по склонам вулкана Везувия, а затем выступающих в развалинах древнего римского амфитеатра. Видео также включает кадры в студии, где артисты работали над пластинкой «The Dark Side of the Moon».
Режиссером фильма «Pink Floyd: Живой концерт в Помпеях» выступил Адриан Мабен. Он снял его на пленку 35 мм и выпустил в 1972 году. Мабен отошел от традиций создания концертных фильмов и заснял Pink Floyd без публики.
Старую запись отреставрировали — теперь ее можно будет посмотреть в качестве 4K и с обновленным, улучшенным звуком. Реставрацией картины занималась Лана Топхэм. Звук ленты переработал музыкант Стивен Уилсон.
«С тех пор как мой отец промыл мне мозги в детстве, постоянно проигрывая „The Dark Side of the Moon“, Pink Floyd были моей любимой группой. Они — мои The Beatles, глубоко укоренившиеся в моей музыкальной ДНК. Впервые я увидел „Pompeii“ на зернистой копии в местном кинотеатре. Они произвели на меня невероятное впечатление своей непринужденной и исследовательской рок-музыкой, созданной четырьмя музыкантами, которые, казалось, олицетворяли собой понятие интеллектуальной крутизны», — прокомментировал он.
В фильме можно будет услышать треки из альбома «Meddle» 1971 года и более ранние песни, такие как «A Saucerful of Secrets» и «Set the Controls for the Heart of the Sun».