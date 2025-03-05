Нил Гейман попросил суд США отклонить поданный против него иск об изнасиловании

Его адвокаты также указывают на сообщения, в которых Павлович, якобы, говорит, что сексуальные отношения были по обоюдному согласию. Когда Гейман встретился с ней после того, как узнал от Палмер, что Павлович обвиняет в его в насилии, она ответила: «О Боже. Нил! Я никогда не говорила этого… Изнасилование? Что? Я впервые слышу об этом».