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Нил Гейман попросил суд США отклонить поданный против него иск об изнасиловании

Сегодня в 17:22
Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Нил Гейман попросил окружной суд США отклонить гражданский иск, обвиняющий писателя в изнасиловании и сексуализированном насилии, пишет The Guardian.

В ходатайстве об отклонении иска утверждается, что дело должно рассматриваться в Новой Зеландии, где произошло предполагаемое насилие, а не в США.

В сопроводительном заявлении Гейман назвал Скарлетт Павлович, которая подала иск 3 февраля, «фантазеркой, сфабриковавшей историю о жестоком обращении». Гейман также представил скриншоты переписки в WhatsApp между ним и Павлович, которые, по словам писателя, демонстрируют, что их отношения были по обоюдному согласию.

В иске Павлович утверждает, что насилие началось в первый день ее работы у Геймана и Аманды Палмер 4 февраля 2022 года, когда он предложил ей искупаться в саду и якобы совершил над ней сексуализированное насилие.

«Ни в один момент Павлович не сказала и не сделала ничего, что заставило бы меня поверить, что она не была добровольным участником этих действий», — заявил Гейман. Его адвокаты утверждают, что сообщения, отправленные Павлович на следующее утро, «свидетельствуют об этом». Скриншот одного из сообщений гласит: «Спасибо за прекрасную чудесную ночь».

Его адвокаты также указывают на сообщения, в которых Павлович, якобы, говорит, что сексуальные отношения были по обоюдному согласию. Когда Гейман встретился с ней после того, как узнал от Палмер, что Павлович обвиняет в его в насилии, она ответила: «О Боже. Нил! Я никогда не говорила этого… Изнасилование? Что? Я впервые слышу об этом».

В другом сообщении 2 дня спустя Павлович пишет: «Все было по обоюдному согласию — сколько раз, черт возьми, я должна всем об этом говорить».

Во вторник адвокаты Геймана заявили, что претензии Павлович — «фикция» и что эти иски — «кульминация ее плана по максимизации негативной огласки» против автора. «Без сомнения, обвинения Павлович ложны. Сексуальные сценарии, которые она намеренно описывает в графических деталях, выдуманы», — сообщили они.

В настоящее время девять женщин обвинили Геймана в сексуальных проступках, восемь из них дали интервью для статьи в New York Magazine, опубликованной 13 января. На следующий день Гейман опубликовал на своем сайте заявление, в котором говорится, что он «никогда не вступал ни с кем в сексуальные отношения без согласия».

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