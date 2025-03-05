Американская газета отключила бота с ИИ, который начал оправдывать ку-клукс-клан

Газета Los Angeles Times (LA Times) отключила бота на базе ИИ, который должен был анализировать материалы и предлагать читателям альтернативные точки зрения. В день запуска инструмент начал оправдывать ку-клукс-клан, пишет Sfgate.
Инструмент под названием Insights предлагал читателю контрапункты внизу любой статьи LA Times. Проблемы начались с генерацией резюме под материалом с размышлениями об истории ячейки ку-клукс-клана в городе Анахайме, обратил внимание репортер The New York Times Райан Мак. По его мнению, ИИ преуменьшал мотивы ультраправой организации, заявив, что «в местных исторических отчетах ку-клукс-клан 1920-х годов иногда называют продуктом „белой протестантской культуры“, реагирующим на общественные изменения, а не явно руководствующимся ненавистью движением».
После этой реакции Insights пропал с сайта LA Times без объяснения причин.
Автор статьи Густаво Ареллано заявил, что Insights не удалось подать информацию, которую он почерпнул из других источников. Он считает, что бот повел себя предсказуемо из‑за отсутствия критического мышления и исторического контекста.
Разработку Insights курировал владелец LA Times и миллиардер Патрик Сун-Шионг. Целью инструмента он называл возможность читателям «мгновенно увидеть широкий спектр различных точек зрения». Он считал, что бот «поддержит их журналистскую миссию и поможет читателям ориентироваться в проблемах, с которыми сталкивается страна».
Заместитель председателя профсоюза LA Times Мэтт Гамильтон раскритиковал внедрение Insights. По его мнению, анализ, сгенерированный ИИ и не прошедший редактуру, «рискует еще больше подорвать доверие к журналистике». Деньги на разработку инструмента можно было бы потратить на повышение зарплат, которые не изменялись с 2021 года, добавил он.