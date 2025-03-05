Американская газета отключила бота с ИИ, который начал оправдывать ку-клукс-клан

Заместитель председателя профсоюза LA Times Мэтт Гамильтон раскритиковал внедрение Insights. По его мнению, анализ, сгенерированный ИИ и не прошедший редактуру, «рискует еще больше подорвать доверие к журналистике». Деньги на разработку инструмента можно было бы потратить на повышение зарплат, которые не изменялись с 2021 года, добавил он.