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РИА «Новости»: против Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от армии

Сегодня в 15:46

Против Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от армии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

На актера завели дело по части первой статьи 328 УК РФ. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

Официального подтверждения пока нет. В МВД сообщили РБК, что такая информация к ним не поступала.

Глеб Калюжный — 26-летний актер, карьера которого началась совершенно случайно после роли в фильме «14+». Продюсеры написали ему во «ВКонтакте» и пригласили на кастинг, в итоге он был утвержден на главную роль.

Среди известных ролей Калюжного — «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки», «Водоворот», «Черная весна».

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