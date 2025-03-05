На Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась огромная надувная Ким Кардашьян

Огромная надувная фигура Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ее разместил бренд селебрити Skims, продающий нижнее белье, купальники, одежду для дома и спорта.
Для поддержки новой линейки компания и установила куклу в центре мегаполиса. Фигура Ким одета в купальник марки и лежит на боку, закрывая лицо руками, как если бы Кардашьян отдыхала на пляже.
Поклонники инфлюэнсерши маркетинговый ход не оценили. В комментариях они указывали на «нереалистичное представление женского тела» и называли надувную Ким «странной» и «уродливой».
Некоторые подписчики осудили городскую администрацию, допустившую размещение фигуры полуобнаженной женщины на улице. Другие отметили неудачно выбранное время для акции — во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Третьи заявили, что дети не должны видеть столь сексуализированную рекламу. «Выглядит как гигантская секс-кукла», — подчеркнули в комментариях. «А потом мы удивляемся, почему у женщин телесная дисморфия», — добавили подписчики.
Впрочем, часть поклонников бренда все же вступились за Кардашьян и похвалили креативность маркетологов. «В чем разница между этим и огромным билбордом с девушкой в купальнике?» — спросил один из комментаторов.