Сиквел «Счастливчика Гилмора» выйдет на Netflix 25 июля

«Счастливчик Гилмор 2» выйдет на Netflix 25 июля 2025 года. Об этом сообщается в новом отчете стриминга.
История сиквела развернется спустя много лет после выхода оригинального фильма 1996 года. Главную роль вновь исполнил Адам Сэндлер.
Помимо него, в фильм также вернулись Бен Стиллер, Кристофер МакДональд и Джули Боуэн. К ним также присоединились комик Ник Свардсон, режиссер Бенни Сафди, музыкант Bad Bunny, рэпер Эминем, актриса Маргарет Куолли, рэпер Кид Кади и звезда НФЛ Трэвис Келси.
Оригинального «Счастливчика Гилмора» снял Деннис Дуган. Лента помогла Сэндлеру стать одной из крупнейших комедийных звезд своего времени, собрав 40 млн долларов в прокате при бюджете в 12 млн.
Актер сыграл главного героя Счастливчика Гилмора, хоккеиста с проблемами управления гневом, который обнаруживает в себе способности к гольфу. Он участвует в платном турнире, чтобы выиграть достаточно денег, чтобы остановить конфискацию дома своей бабушки, и попутно завоевывает популярность своими необычными выходками.