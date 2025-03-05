Сиквел «Счастливчика Гилмора» выйдет на Netflix 25 июля

Актер сыграл главного героя Счастливчика Гилмора, хоккеиста с проблемами управления гневом, который обнаруживает в себе способности к гольфу. Он участвует в платном турнире, чтобы выиграть достаточно денег, чтобы остановить конфискацию дома своей бабушки, и попутно завоевывает популярность своими необычными выходками.