Съемки «Энолы Холмс-3» начнутся через несколько недель

Браун поделилась, что будет занята на съемках ленты в течение 2025 года. «Я очень взволнована», — призналась она. Артистку спросили, вернется ли в проект Генри Кэвилл — он сыграл в «Эноле Холмс» сыщика Шерлока Холмса, брата главной героини.