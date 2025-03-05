Съемки «Энолы Холмс-3» начнутся через несколько недель

Американская актриса Милли Бобби Браун рассказала в интервью Collider, что съемки фильма «Энола Холмс-3» с ней в главной роли стартуют в ближайшие недели.
Браун поделилась, что будет занята на съемках ленты в течение 2025 года. «Я очень взволнована», — призналась она. Артистку спросили, вернется ли в проект Генри Кэвилл — он сыграл в «Эноле Холмс» сыщика Шерлока Холмса, брата главной героини.
«Вам придется подождать и увидеть», — ответила Браун. Третью часть франшизы поставит Филип Барантини, известный по фильмам «Халатность» и «Злодей». СМИ ранее сообщали, что «Энола Холмс-3», вероятно, будет мрачнее предыдущих лент.
Когда фильм выйдет на экраны, пока точно не известно. Сценарий его написал Джек Торн — автор первых двух картин. Каким будет сюжет триквела, держится в секрете.
Предыдущие части франшизы, основанной на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020 году, второй представили в 2022 году.