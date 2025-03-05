Дэвид Аркетт появится в «Крике 7», несмотря на смерть персонажа

Ранее стало известно, что во франшизу вернется Мэттью Лиллард, который сыграл одержимого киномана и одного из двух убийц Стюарта «Стю» Мейчера в первом фильме 1996 года. Последний раз он появлялся на экране, когда преследовал Сидни в исполнении Нив Кэмпбелл, пытаясь убить ее, а затем погиб сам.