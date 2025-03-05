Дэвид Аркетт появится в «Крике 7», несмотря на смерть персонажа

Дэвид Аркетт вернется в «Крик 7». Об этом сообщает Deadline.
Актер вновь исполнит роль Дьюи Райли — шерифа, который участвовал в расследовании преступлений, совершённых убийцей по прозвищу Призрачное лицо, в пяти фильмах серии.
Однако в фильме 2022 года Райли был убит. Как персонаж будет возрожден, если это вообще произойдет, неизвестно. Подробности сюжета не раскрываются.
Ранее стало известно, что во франшизу вернется Мэттью Лиллард, который сыграл одержимого киномана и одного из двух убийц Стюарта «Стю» Мейчера в первом фильме 1996 года. Последний раз он появлялся на экране, когда преследовал Сидни в исполнении Нив Кэмпбелл, пытаясь убить ее, а затем погиб сам.
Съемки «Крика-7» уже начались. Ими руководит режиссер Кевин Уильямсон, сценарист фильмов «Крик», «Крик-2» и «Крик-4». Сценарий будущей ленты написал Гай Бьюсик, работавший также над «Криком-5» и «Криком-6». Выход слешера в мировой прокат запланирован на 27 февраля 2026 года.
Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в проекте отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.