В Петербурге поставят памятник погибшим от коронавируса

В Петербурге установят памятник погибшим жертвам пандемии коронавируса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Александр Беглов.
Градоначальник показал эскиз памятника, но это может быть не финальная версия. Предстоят обсуждения с местными медработниками, архитекторами и скульпторами.
Памятник погибшим от COVID-19 собираются поставить в Саду Милосердия, рядом с новым корпусом Клинической инфекционной больницы имени Боткина. Площадка вокруг станет продолжением Бестужевского сада.
«Скульптурная композиция-аллегория, которая передает драматическую борьбу врачей за жизни людей, будет видна из любой точки сада», — написал Беглов.
За время пандемии COVID-19 переболели более 2,1 млн петербуржцев. Четыре городских стационара до сих пор принимают пациентов с этим диагнозом, пишет «Деловой Петербург».