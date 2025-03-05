Маколей Калкин плакал после победы Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин плакал от радости, когда его брат Киран выиграл премию «Оскар». Об этом актер рассказал Entertainment Weekly
«Я смотрел только категорию „Лучший актер второго плана“. Это единственное, что меня интересовало. И да, я плакал», — признался Маколей
«Конечно, мы ждали, что он победит», — добавила жена актера Бренда Сонг.
«Точно. Он сидел в первом ряду, в шаге от ступенек и сцены. Туда не сажают тех, кто не побеждает», — отметил Калкин.
В понедельник Киран Калкин одержал победу на «Оскаре». В номинации «Лучший актер второго плана» звезда «Настоящей боли» обошла Юру Борисова («Анора»), Эдварда Нортона («Боб Дилан: Никому не известный») и Гая Пирса («Бруталист»). За эту роль он ранее получил «Золотой глобус», премии Гильдии актеров (SAG), BAFTA и Critics’ Choice.
Со сцены Киран отметил игру напарника по «Наследникам» Джереми Стронга в «Ученике», а также напомнил жене Джаз Чартон о давнем обещании.
Год назад супруга актера в шутку пообещала родить третьего ребенка, если он выиграет «Эмми» за роль в сериале. Она не верила, что ему это удастся, но Калкин не подвел и покорил критиков.
Артист тогда сказал ей, что, вообще-то, хочет и четвертого ребенка. Она ответила, что это случится только после «Оскара».
«Дорогая, прошу, верь в меня почаще», — улыбнулся актер.