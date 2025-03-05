Джесси Айзенберг получил польское гражданство

Идея фильма возникла у актера в 2019 году, после смерти его двоюродной бабушки, которая бежала из Польши в США в 1938-м. Съемки фильма в Польше вдохновили Айзенберга на подачу заявления на получение гражданства, которое доступно тем, чьи прямые предки родились в этой стране или жили там после 1920 года.