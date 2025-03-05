Джесси Айзенберг получил польское гражданство

Джесси Айзенберг официально стал гражданином Польши, пишет Variety.
Актер, сценарист и режиссер получил гражданство от президента Анджея Дуды на церемонии в Нью-Йорке. За несколько дней до этого фильм Айзенберга «Настоящая боль» принес Кирану Калкину премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
«Для меня это невероятная честь. Это часть всей моей жизни и то, что меня очень интересовало на протяжении двух десятилетий», — заявил постановщик.
Лента, частично основанная на биографии Айзенберга, рассказывает о двух американских кузенах, отправившихся в Польшу, чтобы почтить память своей покойной бабушки, пережившей холокост.
Идея фильма возникла у актера в 2019 году, после смерти его двоюродной бабушки, которая бежала из Польши в США в 1938-м. Съемки фильма в Польше вдохновили Айзенберга на подачу заявления на получение гражданства, которое доступно тем, чьи прямые предки родились в этой стране или жили там после 1920 года.
«Пока мы снимали фильм в Польше и я гулял по улицам и начинал понемногу осваиваться в стране, я подумал, что моя семья жила тут гораздо дольше, чем в Нью-Йорке», — сказал Айзенберг.
«И, конечно, история закончилась так трагично, но в дополнение к общеисторической трагедии была и трагедия моей семьи, которая потеряла связь с Польшей. Это опечалило меня и убедило, что я действительно хочу попытаться восстановить связь настолько, насколько это возможно», — добавил он.
«Я очень надеюсь, что сегодняшний вечер, эта церемония и эта удивительная честь станут первым шагом к тому, чтобы я от имени моей семьи воссоединился с этой прекрасной страной», — заключил актер.
Фильм «Настоящая боль» был также номинирован на «Оскар» за оригинальный сценарий Айзенберга. На премии BAFTA Айзенберг получил приз за него, а Калкин забрал награду в номинации «Лучший актер второго плана».