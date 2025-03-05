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«Я ненавижу авторское кино»: Сарик Андреасян поругался со студентами из‑за «Аноры» и Тарковского

Сегодня в 13:47
Фото: @sarik_andreasyan

Режиссер Сарик Андреасян поругался со студентами на встрече в Московской международной киношколе.

Кинематографиста спросили, интересно ли ему кино, которое не делается ради денег, на что он ответил: «Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против. А вы думаете, на „Аноре“ не зарабатывают деньги? Это благотворительность?»

Студентка отметила, что «Анора» не только зарабатывает деньги, но еще и показывается на фестивалях. «Дело не в деньгах, мне не интересно маргинальное кино, что ты от меня хочешь, зачем ты меня заставляешь смотреть эту лажу?» — ответил Андреасян.

Тогда ученица сказала: «Вы все время говорите о том, чтобы зарабатывать деньги. Но, например, тот же Тарковский…» Режиссер перебил ее и заявил: «Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер».

«Это маленькие детишки, зачем вы меня позвали? Я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи „Оскар“ и удиви, но ты этого не сделаешь», — добавил он.

После скандала Андреасян покинул лекцию под смех и аплодисменты учеников. Исполняющий обязанности директора киношколы Даниил Саксонов заявил: «Был небольшой инцидент, с нашей стороны проведен диалог с учащимися. Это не было публичным мероприятием, была инициатива конкретных людей».

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