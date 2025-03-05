«Я ненавижу авторское кино»: Сарик Андреасян поругался со студентами из‑за «Аноры» и Тарковского

Тогда ученица сказала: «Вы все время говорите о том, чтобы зарабатывать деньги. Но, например, тот же Тарковский…» Режиссер перебил ее и заявил: «Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер».