Бен Стиллер звал Барака Обаму на съемки «Разделения»

Авторы «Разделения» предлагали Бараку Обаме озвучить здание корпорации Lumon во втором сезоне сериала. Об этом режиссер и продюсер проекта Бен Стиллер рассказал на вечернем шоу Джимми Киммела.
После выхода долгожданного продолжения в январе 2024 года фанаты заметили, что закадровый голос в ролике «Lumon слушает» принадлежит Киану Ривзу. Однако первым кандидатом на эту роль был 44-й президент США.
«Я не знаком с Обамой лично, но у меня и его адвоката есть общий друг. Этот адвокат посоветовал мне написать Обаме на электронную почту. Я так и сделал и через два дня получил ответ от президента Барака Обамы», — поделился Стиллер.
В письме бывший глава США назвал себя «большим поклонником шоу» и отметил, что «ждет второй сезон», однако от участия в проекте он отказался из‑за перегруженного графика.
«Что же у него может быть важнее, чем озвучка здания в „Разделении“?» — рассмеялся Стиллер и признался, что был рад получить хотя бы ответ.
Режиссер отметил, что Киану Ривз идеально подошел для роли дружелюбного голоса тоталитарной корпорации.
«У него такой теплый и располагающий голос. К такому подсознательно возникает доверие, даже если вы не знакомы с ним», — пояснил он.
В беседе с Collider создатель сериала Дэн Эриксон подчеркивал, что команда искала человека с «правильными ассоциациями»: «Lumon в видео выглядит дружелюбно, поэтому нам нужен был искренний и сердечный голос».