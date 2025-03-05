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Бен Стиллер звал Барака Обаму на съемки «Разделения»

Сегодня в 13:03
Фото: Hasan Minhaj/Hot Ones/YouTube

Авторы «Разделения» предлагали Бараку Обаме озвучить здание корпорации Lumon во втором сезоне сериала. Об этом режиссер и продюсер проекта Бен Стиллер рассказал на вечернем шоу Джимми Киммела.

После выхода долгожданного продолжения в январе 2024 года фанаты заметили, что закадровый голос в ролике «Lumon слушает» принадлежит Киану Ривзу. Однако первым кандидатом на эту роль был 44-й президент США.

«Я не знаком с Обамой лично, но у меня и его адвоката есть общий друг. Этот адвокат посоветовал мне написать Обаме на электронную почту. Я так и сделал и через два дня получил ответ от президента Барака Обамы», — поделился Стиллер.

В письме бывший глава США назвал себя «большим поклонником шоу» и отметил, что «ждет второй сезон», однако от участия в проекте он отказался из‑за перегруженного графика.

«Что же у него может быть важнее, чем озвучка здания в „Разделении“?» — рассмеялся Стиллер и признался, что был рад получить хотя бы ответ.

Режиссер отметил, что Киану Ривз идеально подошел для роли дружелюбного голоса тоталитарной корпорации.

«У него такой теплый и располагающий голос. К такому подсознательно возникает доверие, даже если вы не знакомы с ним», — пояснил он.

В беседе с Collider создатель сериала Дэн Эриксон подчеркивал, что команда искала человека с «правильными ассоциациями»: «Lumon в видео выглядит дружелюбно, поэтому нам нужен был искренний и сердечный голос».

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