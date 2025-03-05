80% первокурсников МФТИ справились с экзаменом советских времен

«Не все наши первокурсники сдавали ЕГЭ по физике, поэтому мы провели эксперимент, который поставил участников в более сложное положение, чем их сверстников, поступавших в МФТИ 50 лет назад. И результат говорит сам за себя: у физтехов блестящий уровень подготовки», — оценил результаты ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.