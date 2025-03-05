80% первокурсников МФТИ справились с экзаменом советских времен

80% первокурсников Московского физико-технического института (МФТИ) успешно сдали вступительный экзамен советских времен. О результатах эксперимента РБК сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ни студенты, ни преподаватели не знали, что задачи были составлены более 50 лет назад. На решение первокурсникам дали четыре часа, а оценивались ответы по пятибалльной шкале и критериям, разработанным в 1973 году. Самыми успешными (сдали 94%) оказались обучающиеся Физтех-школы имени Ландау.
«Не все наши первокурсники сдавали ЕГЭ по физике, поэтому мы провели эксперимент, который поставил участников в более сложное положение, чем их сверстников, поступавших в МФТИ 50 лет назад. И результат говорит сам за себя: у физтехов блестящий уровень подготовки», — оценил результаты ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
Результаты могли быть и выше, если бы от от них зависело реальное поступление в вуз. У советских студентов была мотивация сдать экзамен хорошо, в отличие от современных, полагают эксперты. Современные выпускники школ не уступают по уровню знания предмета абитуриентам 1970-х, посчитал министр просвещения Сергей Кравцов.