FT: мировые цены на шоколад выросли из‑за незаконной добычи золота

Ранее правительство страны ввело контроль за ценами на какао-бобы, из‑за чего фермеры не могут получить прибыль от общемирового роста цен на шоколад. Им приходится выращивать другие сельскохозяйственные культуры. В то же время многие плантации выкупают или захватывают добытчики золота без лицензии.