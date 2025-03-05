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FT: мировые цены на шоколад выросли из‑за незаконной добычи золота

Сегодня в 12:55
Фото: Tetiana Bykovets/Unsplash

Распространение незаконных способов добычи золота в Гане повлияло на рост мировых цен на шоколад и какао. Об этом сообщила Financial Times.

Как отмечает издание, Гана занимает второе место в мире по производству какао-бобов. Однако местные плантации все чаще разрушают золотоискатели.

Ранее правительство страны ввело контроль за ценами на какао-бобы, из‑за чего фермеры не могут получить прибыль от общемирового роста цен на шоколад. Им приходится выращивать другие сельскохозяйственные культуры. В то же время многие плантации выкупают или захватывают добытчики золота без лицензии.

Незаконный способ поиска золота известен в в Гане как галамси. Он подразумевает установку шахт в том числе на сельскохозяйственных плантациях и землях. Для добычи используют устаревшие и неэкологичные технологии, из‑за чего земля оказывается на долгое время непригодной для выращивания каких‑либо культур.

По словам местных фермеров, захваты земель галамсьерами в последнее время участились. На территории они возводят шахты. При этом власти никак не могут защитить права законных владельцев и арендаторов земель. Ситуация привела к снижению урожая в прошлом году на 20%.

Ганские бизнесмены, активисты и эксперты отмечают, что практически все районы добычи золота совпадают с расположением наиболее благоприятных для выращивания какао-бобов земель. По информации издания, к незаконной добычи золота также имеют отношение местные политические элиты.

По данным FT, за последние три года рост цен на какао-бобы в два раза повысил стоимость фьючерсов на какао на бирже в Нью-Йорке. Кроме того, производителям шоколадных батончиков приходится снижать содержание какао в своих продуктах, чтобы сохранить прежний уровень цен.

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