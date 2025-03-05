Дмитрий Глуховский* работает над сценарием новой игры по вселенной Metro

«Мы — та команда, которая создала игры Metro, которые вы знаете и любите. Мы по-прежнему работаем над следующей Metro с Дмитрием Глуховским, с теми же основателями, руководством, разработчиками и почти 20-летним опытом работы над серией. Мы также разрабатываем другой новый IP-проект. Мы расскажем больше о них, когда будем готовы,» — сказано в заявлении.