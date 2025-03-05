Дмитрий Глуховский* работает над сценарием новой игры по вселенной Metro

Писатель Дмитрий Глуховский* сообщил о работе над новой частью видеоигры в серии Metro. Об этом он написал в инстаграме**
«Работаю вместе с 4A Games над новой большой игрой по „Метро“. До мурашек», — поделился автор серии книг и приложил к посту концепт-арт проекта.
Студия ранее также подтвердила разработку новой игры. Ее представители не стали уточнять подробностей продолжения, но пообещали позже поделиться первыми результатами. Это может произойти уже в марте, когда франшизе исполнится 15 лет.
«Мы — та команда, которая создала игры Metro, которые вы знаете и любите. Мы по-прежнему работаем над следующей Metro с Дмитрием Глуховским, с теми же основателями, руководством, разработчиками и почти 20-летним опытом работы над серией. Мы также разрабатываем другой новый IP-проект. Мы расскажем больше о них, когда будем готовы,» — сказано в заявлении.
Поводом для публикации стал анонс шутера La Quimera от команды 4A Games Ukraine (позже объявившей о переименовании в Reburn). В студии поспешили объяснить, что этим проектом занимается группа, отделившаяся от остальной компании.
Последней игрой в серии Metro пока является VR-шутер Metro Awakening, он вышел в ноябре 2024 года и был назван лучшей VR-игрой на The Steam Awards.
Дмитрий Глуховский покинул Россию в начале 2022 года. В августе 2023 года его заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках про армию.
* Дмитрий Глуховский внесен Минюстом в реестр иноагентов.
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