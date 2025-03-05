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В 2024 году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник

Сегодня в 11:55
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В 2024 году уволился каждый второй опытный сотрудник МВД, проработавший в подразделении более 10 лет. Об этом сообщил на коллегии ведомства министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает РБК.

Общее количество вакантных должностей в МВД за год увеличилось более чем на 33 тыс. и превысило 172 тыс., из них 145 тыс. — это аттестованные, поделился Колокольцев. 40% сотрудников уходят со службы до получения права на пенсию, отметил он.

«В среднем по России за последние пять лет количество выставляемых ежесуточно нарядов сократилось на четверть, практически полностью обновился состав участковых уполномоченных за шесть лет. <…> А специфика данного направления подразумевает доскональные знания вверенной территории, ежедневное общение с гражданами. Чтобы наладить контакт с населением, требуются годы», — сказал Колокольцев.

На коллегии рассказали, что дефицит аттестованного состава в уголовном розыске составляет 23,9%, в патрульно-постовой службе — 31,4%, в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — 24,7%, в органах предварительного следствия — 22,7%.

В субъектах РФ масштабы некомплекта личного состава разнятся: в Приморском крае и Ивановской области нет почти трети личного состава (27%), в управлении МВД по Екатеринбургу — 30%, в Смоленской области — 40% подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

МВД также испытывало дефицит кадров в 2023 году. Тогда Колокольцев называл ситуацию критической.

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