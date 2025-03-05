В 2024 году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник

Общее количество вакантных должностей в МВД за год увеличилось более чем на 33 тыс. и превысило 172 тыс., из них 145 тыс. — это аттестованные, поделился Колокольцев. 40% сотрудников уходят со службы до получения права на пенсию, отметил он.