В Ростовской области появилась гигантская ледяная гора из‑за прорыва труб

В хуторе Рогожкино в Азовском районе Ростовской области появилась ледяная гора. Она образовалась на морозе из‑за прорыва водопровода, сообщил онлайн-портал 161.ru.
Локальный Эверест быстро стал местной достопримечательностью. Желающие посмотреть на «чудо природы» съезжаются к горе со всего региона. Среди них — фотографы, блогеры и просто любопытные жители близлежащих районов.
Как отмечает 161.ru, у туристического аттракциона даже появилась своя охрана. Сотрудники следят, чтобы никто из зрителей не украл кусочек «горы» или не решил покорить вершину без разрешения.