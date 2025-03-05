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В Ростовской области появилась гигантская ледяная гора из‑за прорыва труб

Сегодня в 11:28
Фото: соцсети

В хуторе Рогожкино в Азовском районе Ростовской области появилась ледяная гора. Она образовалась на морозе из‑за прорыва водопровода, сообщил онлайн-портал 161.ru.

Локальный Эверест быстро стал местной достопримечательностью. Желающие посмотреть на «чудо природы» съезжаются к горе со всего региона. Среди них — фотографы, блогеры и просто любопытные жители близлежащих районов.

Как отмечает 161.ru, у туристического аттракциона даже появилась своя охрана. Сотрудники следят, чтобы никто из зрителей не украл кусочек «горы» или не решил покорить вершину без разрешения.

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