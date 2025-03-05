Четверть подростков хотела бы изучать в школе мемы

Каждый четвертый школьник с интересом бы пошел на урок по мемам, каждый третий хотел бы заниматься программированием и робототехникой. Об этом говорят результаты опроса онлайн-школы Skysmart о недостающих дисциплинах для школьной программы, с ними ознакомилась Афиша Daily.