Четверть подростков хотела бы изучать в школе мемы

Каждый четвертый школьник с интересом бы пошел на урок по мемам, каждый третий хотел бы заниматься программированием и робототехникой. Об этом говорят результаты опроса онлайн-школы Skysmart о недостающих дисциплинах для школьной программы, с ними ознакомилась Афиша Daily.
33% респондентов считают, что учителям стоит уделить больше внимания IT и робототехнике. 26% уверены, что занятия по интернет-трендам и мемам помогли бы не только им, но и учителям.
18% хотели бы посетить уроки стилю и истории моды и научиться гармонично одеваться. 16% пригодились бы знания по финансовой грамотности и инвестициям. Еще 13% были бы рады сходить на урок по киноведению и начать разбираться в жанрах и режиссёрах.
Также в списке пожеланий: психология отношений (12%), дополнительные уроки английского (15%) и уроки макияжа (5%). Менее популярными оказались интеллектуальные игры (9%) и современная литература (8%).
В дополнение к английскому языку старшеклассники хотели бы изучать немецкий (17%) и китайский (14%). За ними следуют корейский и испанский (по 8%), арабский и японский (5%).