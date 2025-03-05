Балерина села на шпагат на двух движущихся квадроциклах и установила рекорд

Сирийская балерина Яра Хдаир встала на шпагат и проехала около 470 метров на паре квадроциклов.
Таким образом ей удалось побить мировой рекорд Гиннесса. Чтобы установить его, ей нужно было ни к чему не прикасаться руками во время движения на квадроциклах. Транспортные средства также должны были двигаться со скоростью не менее 5 км/ч.
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© Фото: guinnessworldrecords
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© Фото: guinnessworldrecords
За рулем квадроциклов сидели Мохаммед Альблуши и Абдулла Альхаттави. «На самом деле мы не знали друг друга заранее, но встретились, чтобы записать этот рекорд», — рассказала Хдаир в Книге рекордов Гиннесса.
Девушка рассказала, что посвятила свой рекорд семье, тем, кто ее поддерживал и помогал, а также Сирии и ОАЭ.