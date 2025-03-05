Вин Дизель намекнул на возвращение к роли Грута в спин-оффе «Стражей Галактики»

Дизель озвучил Грута в фильме «Стражи Галактики» 2014 года и повторил роль в «Стражах Галактики-2» 2017 года, а также в проектах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Актер также сыграл эпизодическую роль в фильме Disney «Ральф против интернета», который вышел в 2018 году.