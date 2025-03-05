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Вин Дизель намекнул на возвращение к роли Грута в спин-оффе «Стражей Галактики»

Сегодня в 11:04
Фото: Marvel Studios

Вин Дизель намекнул, что может вернуться к роли Грута из «Стражей Галактики», пишет Deadline.

Звезда «Форсажа» рассказал о своей работе и упомянул об отдельном проекте с участием милого древоподобного существа.

«Disney хочет свою планету X! Некоторые говорят, что это самый ожидаемый фильм Marvel, ха-ха. Фильм, в котором Грут возвращается на свою родную планету», — написал Дизель в инстаграме*.

Дизель озвучил Грута в фильме «Стражи Галактики» 2014 года и повторил роль в «Стражах Галактики-2» 2017 года, а также в проектах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Актер также сыграл эпизодическую роль в фильме Disney «Ральф против интернета», который вышел в 2018 году.

В 2022 году Дизель вновь озвучил персонаж в фильмах «Тор: Любовь и гром», а в 2023-м — в «Стражах Галактики-3». Персонаж также появился в сериале Disney+ «Я — Грут» и праздничном выпуске «Стражей Галактики».

Среди других проектов, над которыми, по словам Дизеля, он поработает в 2025 году, — «Форсаж-10: Часть 2», адаптация «Rock 'Em Sock 'Em Robots Arena» по мотивам игрушки Mattel, а также новые части «Трех иксов», «Риддика» и «Последнего охотника на ведьм».

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Теги:
Walt Disney
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