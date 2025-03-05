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Жители Белгорода приняли губернатора за телефонного мошенника

Сегодня в 10:37
Фото: «Настоящий Гладков»/Telegram

Губернатор Белгородской области решил пообщаться с жителями по телефону. Они приняли его за мошенника. Об этом стало известно из видео, опубликованного в телеграм-канале главы региона.

После отчетов глав муниципалитетов о ходе ремонтных работ Вячеслав Гладков начал выборочно звонить пострадавшим, чтобы уточнить качество оказанной помощи. Однако один из звонков обернулся курьезом: женщина, ответившая вместо собственника квартиры на бульваре Юности в Белгороде, не поверила, что с ней говорит сам губернатор.

— Добрый вечер, мне нужен Сергей Николаевич.
— Он на работе.
— А с кем я разговариваю? Это Гладков Вячеслав Владимирович, губернатор Белгородской области.
— Да вы что? Поздравляю вас с тем, что губернатор. А я музыкант, слышу, что вы не Гладков. И все.

«Попытался связаться с Сергеем Николаевичем, чтобы убедиться, прошел ли ремонт в его квартире. Трубку взял не он. Отнеслись к моему звонку настороженно. Но это правильно — люди должны перепроверять незнакомые номера», — прокомментировал ситуацию Гладков в своем телеграм-канале, опубликовав запись.

Позже, как сообщает местный телеграм-канал «Белгород № 1», семья мужчины извинилась за недоверие и подтвердила, что специалисты оценили ущерб, составили документы, а выплаты за поврежденное жилье уже произведены.

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