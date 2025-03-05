Жители Белгорода приняли губернатора за телефонного мошенника

— Добрый вечер, мне нужен Сергей Николаевич.

— Он на работе.

— А с кем я разговариваю? Это Гладков Вячеслав Владимирович, губернатор Белгородской области.

— Да вы что? Поздравляю вас с тем, что губернатор. А я музыкант, слышу, что вы не Гладков. И все.