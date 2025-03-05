По фильму «Электрический штат» выйдет игра

Netflix в сотрудничестве с AGBO и Buck Games выпустят игру по фильму братьев Руссо «Электрический штат». Она выйдет через четыре дня после релиза ленты, 18 марта.
Как и все игры Netflix, она появится в подписке стриминга. Действие фильма разворачивается в ретрофутуристической реальности американского запада, в которой подросток-сирота Мишель ищет младшего брата.
Electric State: Kids Cosmo сочетает в себе сюжет и игровой процесс. Действие этой игры, основанной на повествовании, разворачивается до событий фильма и охватывает пять лет.
«Малышу Космо нужна ваша помощь! Отправляйтесь в увлекательное приключение-головоломку в стиле 80-х вместе с вундеркиндом Крисом и его старшей сестрой Мишель», — гласит синопсис.