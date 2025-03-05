Мужчины с более качественной спермой живут дольше, выяснили ученые

Используя национальные регистры, исследователи отслеживали состояние здоровья мужчин в течение 50 лет после сдачи анализов. За период наблюдения умерло 8600 человек, что составляет 11% от общего числа мужчин. Около 60 тыс. мужчин сдали образцы в период с 1987 по 2015 год. В их записях содержалась дополнительная информация, например, уровень образования и любые медицинские заболевания, диагностированные в течение 10 лет до сдачи анализа спермы.