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Мужчины с более качественной спермой живут дольше, выяснили ученые

Сегодня в 10:35
Фото: SciePro

Качество спермы непосредственно связано с продолжительностью жизни мужчины, сообщил The Guardian со ссылкой на новое исследование.

Датские ученые проанализировали образцы почти 80 тыс. мужчин и обнаружили, что те, кто производил более 120 млн плавающих сперматозоидов за эякуляцию, жили на два-три года дольше, чем те, кто производил менее 5 млн.

Мужчины с наиболее качественной спермой доживали в среднем до 80,3 года, в то время как мужчины с менее качественной — до 77,6 года, сообщают исследователи в журнале Human Reproduction.

«Похоже, что чем лучше качество спермы, тем больше продолжительность жизни», — сказал доктор Лерке Прискорн, эпидемиолог из университетской больницы Копенгагена. Он руководил исследованием вместе с доктором Нильсом Йоргенсеном, андрологом из той же больницы.

Полученные данные свидетельствуют, что качество спермы отражает общее состояние здоровья мужчины и вероятность того, что он будет подвержен заболеваниям в более позднем возрасте. По всем показателям качества спермы, которые проверили исследователи, более низкое качество было связано с более ранней смертью.

Мужчины, участвовавшие в исследовании, сдавали сперму на анализ в период с 1965 по 2015 год, после того как сообщали о проблемах с созданием семьи со своей партнершей. Образцы спермы оценивались по объему, концентрации сперматозоидов, форме спермы и доле подвижных, или плавающих, сперматозоидов.

Используя национальные регистры, исследователи отслеживали состояние здоровья мужчин в течение 50 лет после сдачи анализов. За период наблюдения умерло 8600 человек, что составляет 11% от общего числа мужчин. Около 60 тыс. мужчин сдали образцы в период с 1987 по 2015 год. В их записях содержалась дополнительная информация, например, уровень образования и любые медицинские заболевания, диагностированные в течение 10 лет до сдачи анализа спермы.

Связь между плохим качеством спермы и более ранней смертью не объяснялась ни заболеваниями, диагностированными за десятилетие до тестирования, ни уровнем образования мужчин, который часто отражает социально-экономический статус и в некоторой степени связан с факторами образа жизни, такими как курение, диета или физические упражнения.

Прискорн отметил, что, хотя полученные данные не проливают свет на возможные биологические механизмы, условия в утробе матери могут быть важны. В этом случае факторы, влияющие на развитие ребенка, будут вредить как его сперме, так и здоровью в целом в последующей жизни.

Теперь исследователи хотят выяснить, какие заболевания чаще встречаются у мужчин с плохим качеством спермы. Если будут выявлены конкретные болезни, врачи смогут в конечном итоге посоветовать мужчинам профилактические меры, если анализ спермы покажет, что они находятся в группе риска.

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