Фильм «Домовенок Кузя» получит продолжение. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Премьера ленты ожидается в 2026 году. Кресло режиссера вновь займет Виктор Лакисов.
Первый фильм «Домовенок Кузя» стал самым кассовым проектом Кинокомпании братьев Андреасян. В прокате он собрал более 1 млрд рублей.
Игровая сказка «Домовенок Кузя» снята по книге Татьяны Александровой. По сюжету, сбежав из плена Бабы-яги (Алика Смехова), Кузя оказывается в нашем мире, где ему срочно надо отыскать волшебный сундучок, исполняющий желания и открывающийся только тем, у кого доброе сердце, и в этом ему помогают девочка Наташа (София Петрова) и ворчливый домовой Нафаня.
Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырев («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра-2»).