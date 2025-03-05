Okko представил в Москве криминальную драму «Цыгане. Улица Шекспира»

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» представили московским зрителям новую криминальную драму «Цыгане. Улица Шекспира».
Премьера прошла 4 марта в кинотеатре «Художественный». Посмотреть сериал в Okko можно будет c 6 марта.
Первые эпизоды презентовала съемочная группа проекта во главе с генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером-постановщиком Данилом Чащиным, продюсером и автором сценария Олегом Маловичко, оператором Эдуардом Мошковичем.
К ним присоединились актеры проекта Дмитрией Чеботарев, Елизавета Юрьева, Полина Гухман, Игорь Грабузов, Мила Ершова, Евгений Санников и другие.
Показ посетили близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии и российские знаменитости: Олег Меньшиков, Юлия Снигирь, Алексей Серебряков, Сергей Шакуров, Светлана Бондарчук, Александр Цыпкин, Алена Хмельницкая, Сергей Горошко, Эльдар Калимулин и многие другие.
«Цыгане. Улица Шекспира» погружает зрителей в мир криминальных интриг, семейных тайн и борьбы за влияние. Действие разворачивается на улице, где пересекаются судьбы цыганского клана, местных авторитетов и тех, кто пытается начать жизнь с чистого листа. Сериал сочетает жесткие конфликты с глубокой драмой персонажей, обещая зрителям неожиданные повороты и эмоциональные сцены.