Роберт Паттинсон: «В первом фильме я был молодым Бэтменом, а в сиквеле стану старым»

В сентябре прошлого года режиссер картины Мэтт Ривз обещал показать готэмского героя с новой стороны: «Вторая часть расскажет о более масштабной коррупции и зайдет в места, которые я не смог предугадать в предыдущем фильме. Зачатки того, к чему это приведет, были заложены в первой части. Сиквел покажет вам аспекты персонажа, которые вы никогда не видели».