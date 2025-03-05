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Роберт Паттинсон: «В первом фильме я был молодым Бэтменом, а в сиквеле стану старым»

Сегодня в 07:04
Кадр: 20th Century Fox

Роберт Паттинсон ждет начала съемок сиквела «Бэтмена». Актер пошутил, что уже не может играть молодого Брюса Уэйна. Об этом он рассказал в беседе с журналом Hero.

«Надеюсь, что съемки начнутся как можно раньше, черт побери! В первом фильме я был молодым Бэтменом, а в сиквеле уже буду ****** каким старым. Мне 38 — я старик», — рассмеялся Паттинсон.

«Конечно, я уже не так молод, но веду здоровый образ жизни. Наверное, мой биологический возраст даже стал моложе реального», — добавил он.

Ранее на премьере «Микки-17» в Лондоне Паттинсон рассказал, что съемки начнутся в конце 2025 года: «И я знаю, о чем сюжет, но никому не могу сказать, но это очень круто. Это очень волнительно».

В сентябре прошлого года режиссер картины Мэтт Ривз обещал показать готэмского героя с новой стороны: «Вторая часть расскажет о более масштабной коррупции и зайдет в места, которые я не смог предугадать в предыдущем фильме. Зачатки того, к чему это приведет, были заложены в первой части. Сиквел покажет вам аспекты персонажа, которые вы никогда не видели».

Звезда «Пингвина» Кристин Милиоти надеется вернуться к роли Софии Фальконе: «Это моя главная мечта сейчас. Стоит им только позвонить, я тут же прилечу — хоть посреди ночи!».

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