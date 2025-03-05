Новая книга по «Ведьмаку» выйдет в России

Издательство «АСТ» официально выпустит в России новую книгу польского писателя Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак» с подзаголовком «Перекресток воронов». Об этом сообщает РБК.
В ближайшее время книга отправится в печать. Ожидается, что в магазинах она появится в апреле 2025 года. Над официальным переводом работал Вадим Кумок, который адаптировал предыдущую часть цикла. Кроме того, он переводил несколько книг американского фантаста Филипа Дика.
«АСТ» является эксклюзивным издателем книг Сапковского с 1996 года. Суммарный тираж книг писателя, по данным «АСТ», составляет более 2,8 млн экземпляров. В честь скорого выхода «Перекрестка воронов» издательство опубликовало первую главу книги для свободного чтения.
Сюжет романа повествует о происхождении 18-летнего Геральта, который, вооруженный двумя руническими мечами, сражается с монстрами и спасает невинных людей.
«Всегда и везде он старается следовать неписаному кодексу, полученному от своих учителей и наставников. Как обычно, жизнь полна разочарований — юношеский идеализм время от времени сталкивается с реальностью», — говорится в описании «Перекрестка воронов».