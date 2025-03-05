Новая книга по «Ведьмаку» выйдет в России

В ближайшее время книга отправится в печать. Ожидается, что в магазинах она появится в апреле 2025 года. Над официальным переводом работал Вадим Кумок, который адаптировал предыдущую часть цикла. Кроме того, он переводил несколько книг американского фантаста Филипа Дика.