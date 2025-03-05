«Жажду власти нельзя утолить»: вышел трейлер «Гангстерленда» Гая Ричи

В свежем трейлере сериала зрителям показывают мир, где царит насилие, предательство и жажда власти. «Жажду власти нельзя утолить. Всегда найдется крыса, которая захочет отобрать то, что мое», — рычит Броснан в роли криминального патриарха. Его персонаж не скрывает, что держится на плаву лишь благодаря супруге: «Моя жена — мозги за моим обаянием. Она меня собирает по кусочкам».