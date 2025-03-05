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«Жажду власти нельзя утолить»: вышел трейлер «Гангстерленда» Гая Ричи

Сегодня в 06:29
Фото: Paramount+

Стриминговый сервис Paramount+ показал трейлер бандитской драмы Гая Ричи «Гангстерленд». Премьера проекта с Томом Харди, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен в главных ролях состоится 30 марта.

Броснан исполняет роль Конрада, главы преступного клана, а Том Харди предстанет в образе его «беспредельно преданной» правой руки. Хелен Миррен сыграет жену Броснана — холодную и расчетливую манипуляторшу, которую сам Конрад называет самой опасной из них.

В свежем трейлере сериала зрителям показывают мир, где царит насилие, предательство и жажда власти. «Жажду власти нельзя утолить. Всегда найдется крыса, которая захочет отобрать то, что мое», — рычит Броснан в роли криминального патриарха. Его персонаж не скрывает, что держится на плаву лишь благодаря супруге: «Моя жена — мозги за моим обаянием. Она меня собирает по кусочкам».

К актерскому составу также присоединились Падди Консидайн (сын Конрада), Джоанна Фроггатт (жена персонажа Харди), Лара Пульвер (невестка в семье преступников) и Энсон Бун (бунтующий внук главаря). Проект изначально разрабатывали как британский спин-офф сериала «Рэй Донован», но позже превратили в самостоятельную историю, не связанную с оригиналом.

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