Джордж Клуни представит спектакль по своему фильму «Доброй ночи и удачи»

Американский киноактер Джордж Клуни впервые выйдет на бродвейскую сцену в спектакле, поставленном по его фильму «Доброй ночи и удачи» 2005 года. Об этом сообщил Independent.
Клуни предстанет в образе тележурналиста Эдварда Марроу, репортажи которого в 50-х привели к закату карьеры сенатора Джозефа Маккарти. В киноленте эту роль исполнил Дэвид Стрэтэйрн — он получил за нее номинацию на «Оскар».
Клуни тоже появился в картине: он сыграл Фрэда Френдли, президента телекомпании CBS News. Эта актерская работа привела актера к номинации на BAFTA, но большее признание Клуни получил за режиссуру фильма и его сценарий.
«Это история о том, кем мы являемся в нашем лучшем виде, когда мы выполняем свои собственные обещания, когда мы проверяем себя и взвешиваем. Что пугает в нынешнем времени и разнице между ним и временах Марроу, так это то, что мы теперь решили, что можно договориться о том, что правда», — отметил Клуни.
Клуни написал сценарий «Доброй ночи и удачи» вместе с Грантом Хесловом. Когда авторы предложили переработанный в пьесу текст театральным инвестором, те поставили условие, что главную роль в спектакле исполнит Клуни.
Спектакль покажут впервые 12 марта в Winter Garden Theatre. Его режиссером выступил Дэвид Кромер. Билеты продают по цене от 149 долларов.