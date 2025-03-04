Джордж Клуни представит спектакль по своему фильму «Доброй ночи и удачи»

«Это история о том, кем мы являемся в нашем лучшем виде, когда мы выполняем свои собственные обещания, когда мы проверяем себя и взвешиваем. Что пугает в нынешнем времени и разнице между ним и временах Марроу, так это то, что мы теперь решили, что можно договориться о том, что правда», — отметил Клуни.