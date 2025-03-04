Ученые назвали 1647-летний можжевельник из Финляндии старейшим древесным растением Европы

Ученые осмотрели около 2000 кустарников и узнали, что во многих случаях можжевельник живет более 300 лет, но не в Исландии и на Фаррерских островах — там растения, вероятно, вырубали. Самый старый можжевельник Урала достиг возраста в 840 лет. В Финляндии нашли кустарники возрастом более 1000 лет.