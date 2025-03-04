Ученые назвали 1647-летний можжевельник из Финляндии старейшим древесным растением Европы

Группа российских, датских и итальянских ученых обнаружила в Финляндии уже погибший можжевельник, который оказался самым долгоживущим известным древесным растением Европы. Об этом написал The Scientific Naturalist.
Можжевельник, как выяснили ботаники, рос на протяжении 1647 лет — с 260 по 1906 год. Это старейший кустарник на Земле, известный науке. Его нашли в ходе экспедиций в арктические и субарктические районы.
Исследователи посетили различные северные территории: от датской Гренландии до российского Полярного Урала. Там они собирали образцы обыкновенного можжевельника, после чего подсчитывали кольца на спилах ветвей.
Ученые осмотрели около 2000 кустарников и узнали, что во многих случаях можжевельник живет более 300 лет, но не в Исландии и на Фаррерских островах — там растения, вероятно, вырубали. Самый старый можжевельник Урала достиг возраста в 840 лет. В Финляндии нашли кустарники возрастом более 1000 лет.
Специалисты отметили, что в последние десятилетия условия для долгой жизни можжевельника в тундре ухудшились из‑за изменения климата. Растения губят пожары и распространение тайги в связи с глобальным потеплением.