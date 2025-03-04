Звезда «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис снимется в сериале «Декстер: Воскрешение»

Нил Патрик Харрис из ситкома «Как я встретил вашу маму» снимется в сериале «Декстер: Воскрешение». Об этом сообщил Collider.
Харрис сыграет персонажа по имени Лоуэлл. Кем он будет, неизвестно. По информации СМИ, Харрис выступит приглашенной звездой проекта и, вероятно, появится в одном или двух эпизодах.
Помимо него, в сериале появятся Джеймс Ремар, Джек Элкотт, Дэвид Зайас, Ума Турман, Питер Динклейдж, Нтаре Гума Мбахо Мвине, Кадия Сараф, Доминик Фумуса и Эмилия Суарес. Майкл С.Холл вернется к роли Декстера Моргана.
К актерскому составу шоу присоединилась также Кристен Риттер, известная по сериалу «Джессика Джонс». Съемки «Декстер: Воскрешение» уже начались в январе в Нью-Йорке.
Исполнительным продюсером и шоураннером «Воскрешения» выступает Клайд Филлипс, работавший над сериалами «Декстер» и «Декстер: Первородный грех». Над проектом работают Майкл С.Холл («Декстер»), Скотт Рейнолдс («Джессика Джонс»), Тони Эрнандес («Эмили в Париже»), Лилли Бернс («Матрешка») и Маркос Сиега («Декстер: Новая кровь»).