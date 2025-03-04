Министр здравоохранения США рекомендовал кушать полезную еду на фоне роста смертей от кори

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший рекомендовал полезный рацион, насыщенный витаминами, на фоне роста смертности от кори. Вакцинацию от кори он назвал «личным выбором каждого» — и был раскритикован, пишет The Guardian.
По меньшей мере 146 человек заболели в Техасе, в основном общинах, где вакцинацией могут пренебрегать. Более 20 человек госпитализировали, а невакцинированный ребенок школьного возраста умер — это первая смерть от кори в США с апреля 2015 года.
2 марта Кеннеди-младший опубликовал статью на Fox News. В ней министр написал, что витамин А может «значительно снизить смертность от кори» и не стал напрямую рекомендовать вакцинацию от кори.
«Хорошее питание остается лучшей защитой от большинства хронических и инфекционных заболеваний. Витамины A, C и D, а также продукты, богатые витаминами B12, C и E, должны быть частью сбалансированной диеты», — написал Кеннеди-младший.
Газета пишет, что витамин А действительно может стать эффективной поддерживающей терапией для детей, уже инфицированных корью, но большинство исследований проводилось в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в Африке, где наиболее наиболее высокая смертность от кори и недоедания.
«Это может привести к ложной эквивалентности. Чтобы защитить ребенка, на выбор дается либо вакцинация, либо витамин А. <…> Это крайне обманчивый [выбор]», — заявил Washington Post декан Медицинского колледжа Бейлора и директор Центра по разработке вакцин Техасской детской больницы Питер Хотез.
«На самом деле полагаться на витамин А вместо вакцины не только опасно и неэффективно, но и подвергает детей серьезному риску», — отметила президент Американской академии педиатрии Сью Крессли.
Корь — одно из самых заразных заболеваний в мире. Инфекция убивает от одного до трех человек на 1000 инфицированных и может вызвать сильный отек мозга в одном из 1000 случаев. Вакцина против кори на 97% эффективна в профилактике заболевания, отмечает The Guardian со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.