Министр здравоохранения США рекомендовал кушать полезную еду на фоне роста смертей от кори

Газета пишет, что витамин А действительно может стать эффективной поддерживающей терапией для детей, уже инфицированных корью, но большинство исследований проводилось в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в Африке, где наиболее наиболее высокая смертность от кори и недоедания.