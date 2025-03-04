Вышел трейлер продолжения скандальной ленты «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне

На ютуб-канале Channel 4 появился трейлер фильма «Покидая Неверленд 2: Пережить Майкла Джексона». Он расскажет о попытках героев первой ленты получить компенсацию за предполагаемые преступления известного музыканта.
В картине 2019 года двое мужчин, хореограф Уэйд Робсон и актер Джеймс Сейфчак, обвинили Джексона в растлении. Во второй части герои поделятся, как они боролись с семьей певца, которая назвала признания Робсона и Сейфчака ложью.
Релиз ленты состоится 18 марта. Ее режиссером стал Дэн Рид, автор оригинального проекта. Телеканал HBO, выступивший продюсером первой ленты, не стал участвовать в разработке продолжения после судебной тяжбы с наследниками Джексона.
По словам Channel 4, картина покажет, насколько активно представители семьи Джексона и наследники его бизнеса боролись за то, чтобы не допустить выступления Робсона и Сейфчака в суде.
Рид выступил постановщиком и продюсером «Покидая Неверленд-2». Над фильмом работала его компания Amos Pictures. Другим продюсером ленты выступила Маргерита Годен. Питер Хэддон и Бен Хиллс стали редакторами, Айрис Маор руководила производством, а Адам Вандермарк курировал работу от лица Channel 4.
«Покидая Неверленд» показали на кинофестивале «Сандэнс» в 2019 году, а затем выпустили на HBO. Фильм рассказал об отношениях Джексона с Робсоном и Сейфчаком, которые якобы подвергались насилию со стороны певца с 7 и 11 лет.
Семья артиста назвала проект Рида «публичным линчеванием», а Робсона и Сейфчака — «лжецами». Она подала в суд на HBO и выиграла его: суд подтвердил, что канал нарушил договор 1992 года, согласно которому телеканал получил права на концертный фильм «The Dangerous Tour» взамен на обещание не выпускать порочащие Джексона материалы.
Робсон и Сейфчак после выхода фильма добились возобновления своих исков против Джексона. Хореограф и актер подали их еще в 2013 году, но иски дважды отклоняли.