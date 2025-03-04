«Персонаж мертв»: Киану Ривз сказал, что «Джон Уик-5» никогда не выйдет

Новые сольные фильмы о киллере Джоне Уике не выйдут на экраны, рассказал Киану Ривз разговоре с Extra. Не стоит персонажа ждать и в фильмах по франшизе.
Ривза спросили о будущем вселенной Уика. «Господи, ну есть версия под названием „Балерина“ , которая происходит в мире Джона Уика, и Джон Уик появляется ненадолго. Так что, обо всем другом я понятия не имею», — сказал актер.
Ривз в шутку поставил точку с этим вопросом: «Персонаж мертв. Он умер в „Джоне Уике-4“. Я знаю, в Голливуде вы можете… Я знаю, я знаю, это голливудская история. Но не сейчас».
6 июня в мировой прокат выйдет спин-офф «Джона Уика» «Балерина», а за день до этого — в российский. Главную роль сыграла Ана де Армас.
Тем временем Ривз занимается возвращением к роли Джона Константина. В студии DC уже ждут сценарий сиквела «Константина».