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Создатель «Наследников» пригласил Стива Карелла и Джейсона Шварцмана в свой фильм о мировом кризисе

Сегодня в 17:58

Стив Карелл, Джейсон Шварцман, Кори Майкл Смит и Рами Юссеф сыграют главные роли в полнометражном режиссерском дебюте шоураннера «Наследников» Джесси Армстронга. Фильм выйдет в эфир канала HBO этой весной, сообщается в соцсетях стриминга Max.

Сообщение Max сопровождается снимком сценария, который лежит на снегу и изрядно промок. Из‑за подтеков название грядущего фильма прочитать невозможно.

© @StreamOnMax

Безымянный проект рассказывает о друзьях-миллиардерах, которые встречаются на фоне международного кризиса.

Съемки стартуют в марте, пишет Deadline. Армстронг сам написал сценарий, а также выступил исполнительным продюсером.

Для Армстронга это первый проект после завершения четырех сезонов «Наследников» в 2023 году. Сериал стал одним из самых успешных в истории американского телевидения. За время в эфире он был отмечен 75 номинациями на премию «Эмми» и 19 победами.

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