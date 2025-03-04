Создатель «Наследников» пригласил Стива Карелла и Джейсона Шварцмана в свой фильм о мировом кризисе

Стив Карелл, Джейсон Шварцман, Кори Майкл Смит и Рами Юссеф сыграют главные роли в полнометражном режиссерском дебюте шоураннера «Наследников» Джесси Армстронга. Фильм выйдет в эфир канала HBO этой весной, сообщается в соцсетях стриминга Max.
Сообщение Max сопровождается снимком сценария, который лежит на снегу и изрядно промок. Из‑за подтеков название грядущего фильма прочитать невозможно.
Безымянный проект рассказывает о друзьях-миллиардерах, которые встречаются на фоне международного кризиса.
Съемки стартуют в марте, пишет Deadline. Армстронг сам написал сценарий, а также выступил исполнительным продюсером.
Для Армстронга это первый проект после завершения четырех сезонов «Наследников» в 2023 году. Сериал стал одним из самых успешных в истории американского телевидения. За время в эфире он был отмечен 75 номинациями на премию «Эмми» и 19 победами.