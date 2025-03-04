Ксению Раппопорт заменили на Алену Хмельницкую в спектакле «Эйнштейн и Маргарита»

Раппопорт играла в постановке в дуэте с Алексеем Серебряковым с момента его премьеры в июне 2022 года. Но 22, 23 и 25 марта она не выйдет на сцену. «Нет, я здорова. Нет, я по-прежнему в Москве», — прокомментировала артистка.