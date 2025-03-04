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Ксению Раппопорт заменили на Алену Хмельницкую в спектакле «Эйнштейн и Маргарита»

Сегодня в 19:23
Фото: kseniarappoport

Российскую актрису Ксению Раппопорт неожиданно заменили на Алену Хмельницкую в спектакле «Эйнштейн и Маргарита». Об этом написал телеграм-канал «Театръ».

Раппопорт играла в постановке в дуэте с Алексеем Серебряковым с момента его премьеры в июне 2022 года. Но 22, 23 и 25 марта она не выйдет на сцену. «Нет, я здорова. Нет, я по-прежнему в Москве», — прокомментировала артистка.

Причины замены Раппопорт неизвестны. Ранее показы спектакля отменяли в нескольких городах России, в некоторых случаях со ссылкой на «общественное мнение» об «антироссийской» позиции задействованных актеров.

На сайте театрального агентства Entracte в данный момент отсутствует упоминание Раппопорт. Хмельницкая пока не прокомментировала свой ввод в актерский состав «Эйнштейна и Маргариты».

«Эйнштейн и Маргарита» — постановка Александра Марина по пьесе «Альмар» Александра Гельмана. Entracte описывает ее как «спектакль о большой любви и атомной бомбе». Героями истории стали великий ученый и советская женщина.

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