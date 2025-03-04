Рейчел Вайс сыграет одержимую коллегой в сериале «Владимир»

Netflix дал зеленый свет сериалу «Владимир», в котором главную роль сыграет Рейчел Вайс. Создатели обещают много эротики и черного юмора, передает Deadline.
«Владимир» основан на одноименном романе Джулии Мэй Джонас. По сюжету главная героиня переживает тяжелый жизненный период, становится одержимой своим новым очаровательным коллегой и изо всех сил стремится превратить свои фантазии в реальность.
Шоураннером и исполнительным продюсером «Владимира» выступит Кейт Робин. Одним из продюсеров также станет Вайс.
«Благодаря опыту Кейт Робин в создании многослойных, мрачных комедийных женских историй, сценарию, который искусно исследует сложность влечения и моральные двусмысленности, и несравненной Рейчел Вайс во главе актерского ансамбля этот проект станет мощным сотрудничеством талантливых женщин», — сказала Трейси Пакоста, вице-президент Netflix по комедийным сериалам.
Когда стоит ждать премьеры, не уточняется. В данный момент Вайс может работать над сиквелом «Мумии» с Бренданом Фрейзером.