Рейчел Вайс сыграет одержимую коллегой в сериале «Владимир»

«Благодаря опыту Кейт Робин в создании многослойных, мрачных комедийных женских историй, сценарию, который искусно исследует сложность влечения и моральные двусмысленности, и несравненной Рейчел Вайс во главе актерского ансамбля этот проект станет мощным сотрудничеством талантливых женщин», — сказала Трейси Пакоста, вице-президент Netflix по комедийным сериалам.