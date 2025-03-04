Ученые вывели мышей с шерстью мамонта

Специалисты биотехнологической компании Colossal Biosciences вывела 38 полностью здоровых шерстистых мышей, которые, по их словам, проживут не меньше обычных сородичей. Ученые отредактировали у мышей гены, определяющие длину, густоту, цвет и текстуру волос, а также изменили метаболизм, чтобы грызуны легче переносили холод. Для модификации они применяли технологии ДНК и геномики, но ген мамонта не использовался.