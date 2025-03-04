Ученые вывели мышей с шерстью мамонта

Ученые из США вывела генетически модифицированных мышей с шерстью настоящих мамонтов, вымерших тысячи лет назад. Благодаря этому зверек оказался устойчив к холоду, сообщает The Guardian.
Специалисты биотехнологической компании Colossal Biosciences вывела 38 полностью здоровых шерстистых мышей, которые, по их словам, проживут не меньше обычных сородичей. Ученые отредактировали у мышей гены, определяющие длину, густоту, цвет и текстуру волос, а также изменили метаболизм, чтобы грызуны легче переносили холод. Для модификации они применяли технологии ДНК и геномики, но ген мамонта не использовался.
Исполнительный директор и соучредитель фирмы Бен Ламм заявил, что таким образом ученые доказали «их способность воссоздавать сложные генетические комбинации, на создание которых у природы ушли миллионы лет». Теперь в Colossal Biosciences хотят узнать, смогут ли мыши сохранять жир при температуре ниже нуля, и ждут одобрения на эксперимент от совета по этике.
Colossal Biosciences планируют «возродить» мамонтов, отредактировав гены азиатских слонов. Они надеются, что первый слоненок, близкий к детенышу мамонта, родится к концу 2028 года. К марту общая сумма финансирования стартапа достигла 435 млн долларов: его поддерживали Пэрис Хилтон, Питер Джексон, Крис Хемсворт и другие знаменитости.
Ученые нашли молекулы ДНК древнего животного в вечной мерзлоте. С их помощью они оплодотворят слониху — та, по задумке специалистов, выносит детеныша и станет его суррогатной матерью. Сможет ли он выжить в современных климатических условиях, хоть и под пристальным наблюдением в заповеднике, неясно.