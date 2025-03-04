Роберт Паттинсон боится смотреть хорроры. Однажды он уснул с двумя ножами после кинопросмотра

Британский актер Роберт Паттинсон рассказал в разговоре с режиссером Пон Чжун Хо, что с возрастом стал бояться смотреть фильмы ужасов. Видео беседы кинематографистов опубликовал на ютуб-канале GQ.
Паттинсон поделился, что раньше любил «мрачные вещи» и считал их крутыми. Но теперь актер стал «слишком чувствительным». Он вспомнил, как однажды смотрел хоррор с двумя ножами в руках, опасаясь, что кто‑нибудь проникнет в его дом.
«Я действительно очень испугался. Мне нужно было встретиться с режиссером, а он снял фильм ужасов, и я посмотрел его. Мне все время казалось, что кто‑то ломится в мой дом», — сказал артист.
Паттинсон добавил, что уснул прямо на диване с этими ножами, «практически воткнув их себе в шею». Актер добавил, что звуки, которые его пугали в тот вечер, вероятно, производила белка.
В разговоре Пон Чжун Хо и Паттинсон обсудили совместную работу над картиной «Микки 17». Они признались, что волновались перед первой встречей. Пон Чжун Хо отметил, что ему было легко работать с Паттинсоном, потому что тот был хорошо подготовлен.
Режиссер отметил, что на него и его актера повлиял один и тот же японский фильм — «Мне отмщение…» Сехэя Имамуры. Картина вышла в 1979 году и рассказала историю о серийном убийце.
Паттинсон вспомнил, что посмотрел ленту во время съемок «Сумерек» и был очень впечатлен ей. Пон Чжун Хо назвал фильм шедевром, шокирующим и «сумасшедшей историей».