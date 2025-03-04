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Просмотры «Оскара» упали впервые за четыре года

Сегодня в 14:58
Фото: Michael Buckner/Getty Images

Церемонию награждения «Оскар-2025» на телеканале ABC и стриминге Hulu посмотрели на 7% меньше зрителей, чем в 2024 году. Всего за трансляцией вручения премий следили чуть менее 18,1 млн человек, пишет Variety.

Это первое уменьшение количества зрителей «Оскара» за четыре года. В 2021 году первая церемония после начала пандемии COVID-19 собрала рекордно маленькую аудиторию — 10,4 млн зрителей. В следующие три года показатели росли: в 2022-м — 16,6 млн зрителей, в 2023-м — 18,8 млн, в 2024-м — 19,5 млн.

Тем не менее нынешних показателей оказалось достаточно, чтобы ночь «Оскара» стала самой просматриваемой и самой популярной развлекательной (то есть не спортивной и не новостной) телетрансляцией в прайм-тайм (также за исключением спорта и новостей) этого сезона. Вдобавок на 3% в сравнении с прошлой церемонией выросло количество зрителей в возрасте 18–49 лет.

Трансляция на Hulu прерывалась из‑за технических неполадок. Менее чем через полчаса после начала более 34 тыс. пользователей сообщили о проблемах с доступом к стримингу. Под конец награждения, перед самым объявлением лучшего фильма, проблемы начались снова, а сам эфир завершился в планируемое время, но до того как фактически закончилась церемония. Variety отмечает, что «Оскар» впервые показывали на стриминге.

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