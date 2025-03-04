Просмотры «Оскара» упали впервые за четыре года

Трансляция на Hulu прерывалась из‑за технических неполадок. Менее чем через полчаса после начала более 34 тыс. пользователей сообщили о проблемах с доступом к стримингу. Под конец награждения, перед самым объявлением лучшего фильма, проблемы начались снова, а сам эфир завершился в планируемое время, но до того как фактически закончилась церемония. Variety отмечает, что «Оскар» впервые показывали на стриминге.