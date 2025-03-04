«Материалисты» Селин Сон выйдут 13 июня

A24 назначила дату премьеры следующего фильма Селин Сон «Материалисты» на 13 июня, пишет Deadline.
В картине снимаются Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль. Лента рассказывает о молодой и амбициозной свахе из Нью-Йорка, разрывающейся между идеальным партнером и своим бывшим.
Студия также поделилась первым постером картины.
Селин Сон выступила режиссером, сценаристом и продюсером фильма. Производством ленты занимаются Дэвид Инохоса из 2AM и Killer Films.
Прошлая работа Сонг — романтическая драма «Прошлые жизни» — вышла в 2023 году и была номинирована на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».