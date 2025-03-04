Люси Халлидей сыграет главную роль в сиквеле «Рассказа служанки»

Действие «Заветов» происходит в мрачной теократии Галаад более чем через 15 лет после событий «Рассказа служанки». История повествует о жизни трех женщин — тети Лидии, Агнес и Дейзи, чьи судьбы переплетаются по мере того, как они раскрывают секреты Галаада и сопротивления его режиму.