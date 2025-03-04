Люси Халлидей сыграет главную роль в сиквеле «Рассказа служанки»

Люси Халлидей («Грустная Джин») сыграет главную роль в сиквеле «Рассказа служанки» под названием «Заветы». Об этом сообщает Deadline.
Продолжение будет основано на романе Маргарет Этвуд. Шоураннером проекта выступит Брюс Миллер. Он же станет продюсером сериала наряду с Уорреном Литтлфилдом.
Действие «Заветов» происходит в мрачной теократии Галаад более чем через 15 лет после событий «Рассказа служанки». История повествует о жизни трех женщин — тети Лидии, Агнес и Дейзи, чьи судьбы переплетаются по мере того, как они раскрывают секреты Галаада и сопротивления его режиму.
Халлидей сыграет Дейзи — молодую канадскую девушку, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда она узнает о своей связи с Республикой Галаад. Роль Лидии исполняется Энн Дауд из «Рассказа служанки», а Агнес — Чейз Инфинити.
Роман «Заветы» вышел в 2019 году и стал продолжением бестселлера «Рассказ служанки». Книга получила Букеровскую премию, а Hulu и Amazon MGM Studios сразу же приобрели права на ее экранизацию. Сериал «Рассказ служанки» завершится после шестого сезона, который выйдет на экраны 8 апреля. Тизер финала шоу уже появился в сети.