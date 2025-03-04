Опрос: почти половина россиян считает, что в 2025-м зарубежные бренды вернутся в РФ, но не все

40% россиян, принявших участие в опросе Rambler&Co, заявили о возможном возвращении иностранных компаний в РФ уже в 2025 году. В исследовании приняли участие 214 тыс. пользователей, рассказали «Афише Daily» в медиахолдинге.
32% респондентов считают, что так быстро зарубежные бренды в РФ не придут, поэтому возвращение займет два или три года. 16% пользователей надеются, что это случится в следующем году. 12% опрошенных неважно, когда это будет, для них главное — чтобы они вернулись.
Что еще думают россияне о возвращении зарубежных брендов в опросе Rambler&Co:
- 45% опрошенных уверены, что вернется лишь часть брендов, и ничего особо не изменится. 35% считают, что западные компании вложатся в возвращение и потеснят или скупят местных производителей, а 20% полагают, что они займут меньшую долю рынка.
ㅤ
- 53% респондентов допускают возвращение заграничных брендов на новых — менее благоприятных — условиях, руководствуясь эмоциями (28%) и уверенностью, что без них российские аналоги лучше развиваются (25%). 27% относится к ушедшим компаниям нейтрально, еще 20% очень ждет их без каких‑либо условий.
ㅤ
- В первую очередь участники опроса ждут возвращения автокомпаний (43%). Следом идут техника и запчасти (20%), одежда и обувь (17%), онлайн-сервисы (6%), соцсети и продукты питания (3% и 4%). По мнению опрошенных (и примерно в таком же процентном соотношении), именно в этих сферах российское производство отстает.
Слухи и чаяния о возвращении зарубежных — прежде всего западных — брендов начались после становления Дональда Трампа новым президентом США. 19 февраля стало известно, что крупнейшие российские стриминги начали переговоры с голливудскими студиями о восстановлении доступа к их библиотекам и премьерам.