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Jay-Z подал в суд на женщину, обвинившую его в изнасиловании

Сегодня в 12:59
Фото: CBS Mornings

Jay-Z подал в суд на женщину, обвинившую его и Шона Комбса в изнасиловании, а затем отозвавшую свой иск, сообщил The Guardian.

В иске, поданном в начале декабря, женщина, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) и Шон Пи Дидди Комбс изнасиловали ее на одной из вечеринок, когда ей было 13 лет.

Рэпер обвинил женщину и ее адвокатов в клевете. По словам артиста, истица призналась его представителям, что сфальсифицировала обвинение в изнасиловании со стороны Jay-Z и Комбса.

Адвокаты Jay-Z отметили, что женщина «добровольно и напрямую призналась представителям мистера Картера, что история, представленная в суде и медиа по всему миру, была ложной и злонамеренной».

Ранее в интервью NBC News женщина сказала, что «совершила несколько ошибок» в своих обвинениях. Она утверждала, что ее отец забрал ее после предполагаемого нападения, но он не помнил этого. Также она заявила, что на афтепати говорила с музыкантом, который в то время находился в туре в другом городе.

Новый иск включает обвинение в клевете, утверждая, что женщина виновна в злонамеренном преследовании. В заявлении говорится, что Jay-Z понес репутационный ущерб, в результате которого его компания Roc Nation потеряла более 20 млн долларов.

Адвокат женщины Тони Базби заявил, что иск Jay-Z «не имеет юридической ценности». По его словам, цитаты, приписываемые ей в новом иске, «полностью вымышлены или принадлежат кому‑то другому. «Это очередные попытки запугать эту бедную женщину, с которыми мы разберемся в свое время. Мы не позволим угрожать нам беспочвенными исками», — сказал он.

Базби стал объектом предыдущего иска Картера о клевете и вымогательстве. Адвоката обвинили в «медийном крестовом походе с целью запугать всех, кто когда‑либо вступал в контакт с Комбсом».

В новом заявлении по делу женщина сообщила, что в феврале к ней домой пришли два человека, которые представились следователями, работающими с адвокатом Jay-Z, и она отказалась подписать документы, отрицающие ее обвинения. Она добавила, что отозвала свой первоначальный иск из‑за страха перед Jay-Z и его фанатами, а также из‑за потенциальной необходимости обнародовать ее личность и подвергнуться публичным нападкам.

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