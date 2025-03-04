Jay-Z подал в суд на женщину, обвинившую его в изнасиловании

Ранее в интервью NBC News женщина сказала, что «совершила несколько ошибок» в своих обвинениях. Она утверждала, что ее отец забрал ее после предполагаемого нападения, но он не помнил этого. Также она заявила, что на афтепати говорила с музыкантом, который в то время находился в туре в другом городе.