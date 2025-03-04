«Это не журналистика. Это травля»: Милли Бобби Браун ответила на критику ее внешности

Разочарованные люди не могут смириться с тем, что девушка становится женщиной на своих условиях, а не на их собственных. Я отказываюсь извиняться за то, что повзрослел а. Я отказываюсь принижать себя, чтобы соответствовать нереалистичным ожиданиям людей, которые не могут смириться с тем, что девочка становится женщиной. Я не потерплю, чтобы меня стыдили за то, как я выгляжу, как одеваюсь или как преподношу себя. Мы стали обществом, в котором критиковать гораздо легче, чем делать комплименты ».