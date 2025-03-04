«Это не журналистика. Это травля»: Милли Бобби Браун ответила на критику ее внешности

Милли Бобби Браун ответила СМИ на критику ее внешнего вида, опубликовав видео в своих соцсетях.
«Я начала работать в индустрии, когда мне было 10 лет. Я выросла на глазах у всего мира, и по какой‑то причине люди, похоже, не могут расти вместе со мной. Вместо этого они ведут себя так, будто я должна застыть во времени, как будто я все еще должна выглядеть так, как в первом сезоне „Очень странных дел“».
Затем актриса опубликовала несколько скришотов заголовков СМИ: «Почему представители поколения Z, такие как Милли Бобби Браун, так сильно стареют?», «Что Милли Бобби Браун сделала со своим лицом?», «Милли Бобби Браун ошибочно принимают за чью-то маму, когда она водит младшую сестру по Лос-Анджелесу».
Следом Браун заявила: «Это не журналистика. Это травля. Тот факт, что взрослые люди тратят свое время на анализ моего лица, моего тела, моего выбора, вызывает беспокойство. А тот факт, что некоторые из этих статей написаны женщинами, делает ситуацию еще хуже. Мы всегда говорим о поддержке молодых женщин, но когда дело доходит до этого, кажется, что гораздо проще просто разорвать их на части.
Разочарованные люди не могут смириться с тем, что девушка становится женщиной на своих условиях, а не на их собственных. Я отказываюсь извиняться за то, что повзрослела. Я отказываюсь принижать себя, чтобы соответствовать нереалистичным ожиданиям людей, которые не могут смириться с тем, что девочка становится женщиной. Я не потерплю, чтобы меня стыдили за то, как я выгляжу, как одеваюсь или как преподношу себя. Мы стали обществом, в котором критиковать гораздо легче, чем делать комплименты».
В СМИ и соцсетях нередко обсуждают внешний вид Браун. В последний раз поводом для этого стал выход актрисы на красную дорожку 28 февраля по случаю премьеры фильма «Электрический штат».
К мероприятию Браун уложила волосы в небрежную причёску с чёлкой, закрывающей веки, и надела расшитое золотом и бронзой платье Annie’s Ibiza с корсетом и струящимся шлейфом. К нему она добавила жакет-болеро в тон с подплечниками и золотые серьги-колье и простые серьги с бриллиантами от De Beers.
В сети сразу раскритиковали актрису за выбор такого наряда. Пользователи и таблоиды отметили, что теперь она выглядит на 10-20 лет старше. СМИ предполагают, что такое изменение в образе связано с тем, что Браун готовится сыграть Бритни Спирс в предстоящем байопике.