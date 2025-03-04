На портале общества «Знание» позволили сообщать о «подозрительных лекциях»

Общество «Знание» запустило на своем сайте функцию, позволяющую сообщить о «подозрительных лекциях». Отправить жалобу может любой гражданин.
В специальной форме предлагается указать всю информацию о лекции (дату и время проведения, место и название) и имя лектора, а также при желании оставить комментарий о том, «что конкретно вызвало подозрение». Найти анонс нового раздела на сайте «Знания» не удалось.
28 января в Госдуме предложили ввести полный запрет на просветительскую и образовательную деятельность людям, признанным в РФ иностранными агентами. По этому законопроекту объявленным иноагентами запрещается проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии для граждан любого возраста. Его планируют внести на рассмотрение.
Глава комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев утверждал, что более 50 иноагентов в РФ «активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения». Кроме того, законодатели предлагают запрет иноагентам на получение муниципальной поддержки и статуса социально ориентированных НКО.