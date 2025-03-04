Издание Super выпустило коллаборацию с бистро Kulek

Издание о шоу-бизнесе Super представило совместное блюдо с бистро Kulek.
«SuperКулек» создали с помощью искусственного интеллекта. Кибершеф проанализировал соцсети звезд, вычислил их любимые продукты и выработал «гастропрофиль российского шоу-бизнеса».
По словам сотрудников издания, коллаборация отражает самые сильные стороны проектов: большую экспертность Super в мире развлечений, креативный подход Kulek к еде и общую тягу к экспериментам.
«SuperКулек» — это лосось, икра палтуса, огурец и авокадо под фирменным соево-имбирным соусом в японской булочке хоккайдо. Блюдо доступно во всех трех бистро Kulek до 31 марта за 790 рублей.