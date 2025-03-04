H&M ликвидирует российское юрлицо до июня 2025-го

Российская дочерняя компания шведского ритейлера H&M ликвидирует свое юрлицо до 5 июня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
По данным из реестра, ООО «Эйч энд Эм» приступило к ликвидации юрлица в России в середине июня 2024 года. Состояние дочерней компании «находится в стадии ликвидации».
H&M работала в России с 2009 года. В июле 2022 года компания объявила об уходе с российского рынка.
В феврале союз торговых центров предложил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) вернуться в Россию. В ответ представители H&M подчеркнули, что не планируют возобновлять работу в РФ.