Фиби Уоллер-Бридж озвучит документальный фильм об осьминогах

Сценаристка и исполнительница главной роли сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж выступит рассказчицей двухсерийного документального фильма об осьминогах «Octopus!», пишет Deadline.
Премьера картины состоится весной. Проект расскажет о гигантском тихоокеанском осьминоге, исследуя жизнь одного из самых умных и загадочных существ на Земле от его рождения до смерти.
В ленте примут участие ученый, пытающийся спасти вид, исследователь этих существ, а также комик Трейси Морган, который, по его словам, одержим изучением осьминогов. Wells Street Films и Amazon MGM Studios будут работать над проектом совместно с Jigsaw Productions.
Режиссером «Octopus!» выступила Нихарика Десаи, а исполнительными продюсерами — Дженни Робинс, Уоллер-Бридж, Стейси Оффман, Ричард Перелло, а также шоураннер Мелисса Вуд.